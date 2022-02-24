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В пятницу в Беларуси ожидаются мокрый снег и дождь

  • 24.02.2022, 21:10
В пятницу в Беларуси ожидаются мокрый снег и дождь

Синоптики рассказали о погоде на 25 февраля.

Метеорологи Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды рассказали, какой будет погода в Беларуси в пятницу, 25 февраля.

Погода 25 февраля будет облачной, с прояснениями. Преимущественно без осадков будет в ночные часы. А вот утром и днем мокрый снег и дождь пройдут во многих регионах Беларуси.

Ветер будет южного направления, а в дневные часы – западного. Порывы будут достигать 4-9 метров в секунду, а местами порывы усилятся до 14 метров в секунду.

В ночные часы столбики термометров будут показывать от минус 4 до 2 градусов тепла. Температура воздуха в дневные часы составит от 2 до 8 градусов с отметкой плюс.

Стоит быть внимательнее на дороге, поскольку на отдельных участках будет гололедица.

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