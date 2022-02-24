Появилось видео допроса захваченного в плен российского оккупанта
- 24.02.2022, 21:27
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Он заявил, что в Украину разведывательный взвод вошел с территории Беларуси.
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал видео допроса захваченного в плен командира взвода российских оккупантов.
Оккупант заявил, что его их задачей было «проверить мост», а в Украину они вошли с территории Беларуси.
- Что вам говорили командиры? С кем воевать идете?
- С Украиной.
- Зачем?
- Не могу знать.
Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что под Черниговом украинским военным сдался целый разведывательный взвод 74 мотострелковой бригады армии РФ.