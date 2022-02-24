Чехия отозвала посла из Беларуси

Чехия отозвала посла из Беларуси2
- 24.02.2022, 21:30
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Данное решение было принято из-за вторжения в Украину.
Премьер-министр Чехии Петр Фиала в четверг, 24 февраля, заявил о том, что по причине военной операции России в Украине было принято решение остановить выдачу виз россиянам.
- Исключения были сделаны лишь для тех граждан России, у которых есть право на получение виз по гуманитарным причинам, - сказал Фиала.
Он добавил, что на заседании Государственного совета также было принято решение о том, чтобы отозвать послов Чехии в России и Беларуси.
- Глава МИД Чехии вызывает в Прагу на консультации послов республики в Беларуси и России, - подчеркнул премьер-министр.
Напомним, что в Польше допускают закрытие границ с Беларусью и Россией, а Литва максимально усиливает охрану границы с Беларусью