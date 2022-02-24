закрыть
24 февраля 2022, четверг, 22:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Украине создадут военные администрации

3
  • 24.02.2022, 21:51
  • 4,320
В Украине создадут военные администрации

Сопротивление будет нарастать.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании военных администраций на базе облгосадминистраций. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк

"Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании на базе областных государственных администраций военных администраций", - сказал Подоляк.

Он пояснил, что это значит, что сопротивление, отпор будут нарастать, а необходимые логистические решения будут приняты.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Андрей Санников: Белорусы на стороне Украины
Андрей Санников: Белорусы на стороне Украины
Наталья Радина: Украинские братья и сестры, мы с вами!
Наталья Радина: Украинские братья и сестры, мы с вами!
Требуем незамедлительного вывода российских войск
Требуем незамедлительного вывода российских войск Европейская Беларусь
Кремлевская сага о трех миллиардах
Кремлевская сага о трех миллиардах Владимир Халип