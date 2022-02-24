В Украине создадут военные администрации 3 24.02.2022, 21:51

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Сопротивление будет нарастать.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании военных администраций на базе облгосадминистраций. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк

"Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании на базе областных государственных администраций военных администраций", - сказал Подоляк.

Он пояснил, что это значит, что сопротивление, отпор будут нарастать, а необходимые логистические решения будут приняты.

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