В Украине создадут военные администрации

В Украине создадут военные администрации3
- 24.02.2022, 21:51
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Сопротивление будет нарастать.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании военных администраций на базе облгосадминистраций. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк
"Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании на базе областных государственных администраций военных администраций", - сказал Подоляк.
Он пояснил, что это значит, что сопротивление, отпор будут нарастать, а необходимые логистические решения будут приняты.