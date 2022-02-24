Интернет и мобильная связь в Украине будут работать даже в случае неуплаты за услуги

Интернет и мобильная связь в Украине будут работать даже в случае неуплаты за услуги7
- 24.02.2022, 21:57
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В то же время украинцев просят бережливо относиться к пользованию интернетом и не перегружать сеть.
В Госспецсвязи призвали операторов мобильной и интернет-связи обеспечивать связь, даже если у абонентов недостаточно денег на счетах. По информации замглавы Комитета по цифровой трансформации, те пошли на встречу.
"Имеем договоренность, что большое количество фиксированных (кабельных) операторов провайдеров, не будет выключать своих абонентов, в случае окончания денег на счете. Тоже самое, два мобильных оператора", – заявили в Госспецсвязи.
В то же время украинцев просят бережливо относиться к пользованию интернетом и не перегружать сеть.