Интернет и мобильная связь в Украине будут работать даже в случае неуплаты за услуги 7 24.02.2022, 21:57

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В то же время украинцев просят бережливо относиться к пользованию интернетом и не перегружать сеть.

В Госспецсвязи призвали операторов мобильной и интернет-связи обеспечивать связь, даже если у абонентов недостаточно денег на счетах. По информации замглавы Комитета по цифровой трансформации, те пошли на встречу.

"Имеем договоренность, что большое количество фиксированных (кабельных) операторов провайдеров, не будет выключать своих абонентов, в случае окончания денег на счете. Тоже самое, два мобильных оператора", – заявили в Госспецсвязи.

В то же время украинцев просят бережливо относиться к пользованию интернетом и не перегружать сеть.

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