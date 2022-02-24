Россияне вышли на антивоенные марши в 44 городах 5 24.02.2022, 22:08

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Больше всего протестующих в Москве и Санкт-Петербурге.

В России по разным городам прошли массовые акции против войны с Украиной - задержаны 852 человека в 44 городах. Об этом сообщает ОВД-Инфо в четверг, 24 февраля.

Задержаны россияне в таких городах:

Москва - 426,

Санкт-Петербург - 178,

Екатеринбург - 39,

Краснодар - 26,

Саратов - 22,

Нижний Новгород - 16,

Иваново - 14,

Калининград-13,

Тюмень - 11,

Уфа - 11,

Оренбург - 9,

Пермь - 8,

Новосибирск - 8,

Воронеж - 7,

Псков - 7,

Казань - 6,

Иркутск - 6,

Рязань - 4,

Томск - 3,

Вологда - 3,

Владимир - 3,

Владивосток - 3,

Красноярск - 3,

Ростов-на-Дону - 2,

Мурманск - 2,

Волгоград - 2,

Ижевск - 2,

Тула - 2,

Серпухов, Нижний Тагил, Тольятти, Пенза, Ульяновск, Улан-Удэ, Омск, Березовский, Брянск, Киров, Хабаровск, Самара, Петрозаводск, Пятигорск, Сыктывкар, Барнаул - по одному.

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