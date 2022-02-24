Россияне вышли на антивоенные марши в 44 городах

Россияне вышли на антивоенные марши в 44 городах5
- 24.02.2022, 22:08
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Больше всего протестующих в Москве и Санкт-Петербурге.
В России по разным городам прошли массовые акции против войны с Украиной - задержаны 852 человека в 44 городах. Об этом сообщает ОВД-Инфо в четверг, 24 февраля.
Задержаны россияне в таких городах:
Москва - 426,
Санкт-Петербург - 178,
Екатеринбург - 39,
Краснодар - 26,
Саратов - 22,
Нижний Новгород - 16,
Иваново - 14,
Калининград-13,
Тюмень - 11,
Уфа - 11,
Оренбург - 9,
Пермь - 8,
Новосибирск - 8,
Воронеж - 7,
Псков - 7,
Казань - 6,
Иркутск - 6,
Рязань - 4,
Томск - 3,
Вологда - 3,
Владимир - 3,
Владивосток - 3,
Красноярск - 3,
Ростов-на-Дону - 2,
Мурманск - 2,
Волгоград - 2,
Ижевск - 2,
Тула - 2,
Серпухов, Нижний Тагил, Тольятти, Пенза, Ульяновск, Улан-Удэ, Омск, Березовский, Брянск, Киров, Хабаровск, Самара, Петрозаводск, Пятигорск, Сыктывкар, Барнаул - по одному.