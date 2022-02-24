ЕС готов ввести санкции против режима Лукашенко за участие в планах Кремля 6 24.02.2022, 22:12

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РФ использовала территорию Беларуси как плацдарм для нападения на Украину.

ЕС хочет подготовить санкции против режима Лукашенко, наряду с Россией, за то, что она послужила стартовой площадкой для части нападения Москвы на Украину, согласно проекту текста саммита, который состоится в четверг.

Документ, с которым ознакомилось AFP и в котором излагаются выводы для утверждения лидерами 27 стран ЕС, «призывает к скорейшей подготовке дополнительного пакета санкций, который также будет распространяться на Беларусь».

Тем не менее, его основная направленность заключается в согласовании «дальнейших ограничительных мер, которые повлекут за собой массовые и серьезные последствия для России за ее действия» при нападении и вторжении в Украину.

Лукашенковская Беларусь, союзник России, расположенная вдоль северной границы Украины и недалеко от столицы Украины Киева, приняла у себя десятки тысяч российских военнослужащих, которые использовали ее как плацдарм для своего наступления. Они пересекли границу и обстреляли артиллерийские позиции.

Президент Европейского совета Шарль Мишель, выступая в штаб-квартире НАТО в четверг, призвал Беларусь «не принимать участия» в военном нападении России на Украину.

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