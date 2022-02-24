Украина возобновила полный контроль над Гостомелем 2 24.02.2022, 22:21

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Ранее там Россия пыталась высадить десант.

Украинские войска взяли под контроль аэродром в Гостомеле Киевской области. Ранее там Россия пыталась высадить десант.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на официальный Telegram-канал Верховной Рады Украины.

"Гостомель полностью находится под контролем украинских войск", – отметили в парламенте.

План оккупантов по захвату взлетно-посадочной полосы аэродрома закончился провалом. В соцсетях распространяется информация об уничтожении российских войск, ранее предпринявших попытку высадиться в Гостомеле.

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