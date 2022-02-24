Риск дефолта России взлетел до уровней конца 1990-х 5 24.02.2022, 22:33

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Инвесторы опасаются отключения SWIFT или просто отказа платить.

Инвесторы в российские ценные бумаги, похоже, начинают всерьез опасаться сценария, когда Россия либо не сможет, либо не захочет платить по своим долгам.

Стоимость страховки от суверенного дефолта РФ в четверг взлетела выше 900 базисных пунктов и обновила максимумы с мирового финансового кризиса 2008 года, пишет finanz.ru.

5-летние CDS, которые считаются барометром странового риска, вернулись на уровни, которые рынок видел в конце 1990-х и начале 2000-х, когда Россия переживала последствия дефолта-1998 и имела на балансе непогашенные займы, доставшиеся в наследство от СССР.

Теперь же российские ЗВР (640 млрд долларов) в 10 раз превышают внешний госдолг (62 млрд) и на треть весь - внешний долг экономики (478 млрд). Но рынок закладывает в цены риски неплатежей. И причина - во вторжении в Украину и угрозах санкций, говорит Алтеа Спиноцци, старший стратег по инструментам с фиксированной доходностью Saxo Bank.

Один из возможных сценариев - это отключение SWIFT, которое отрежет возможность проводить платежи во внешний мир. Источники Financial Times и CNN утверждают, что такой шаг обсуждается всерьез, его продвигают страны Балтии, Польша и Британия, а оборону держит Германия и другие крупные потребители российского газа в ЕС.

Еще одна гипотетическая возможность - это просто отказ платить в качестве ответной меры на недружественную политику стран, которые, как считает президент Владимир Путин, только и думают о том, как навредить России.

Цены долговых бумаг правительства РФ в иностранной валюте в четверг рухнули: бумаги Russia-43 - на 44%, Russia-42 - на 41%. Приобрести их можно за половину номинала, как, например, облигации находящейся на грани банкротства венесуэльской нефтяной компании PDVSA.

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