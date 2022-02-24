Байден объявил о жестких санкциях против РФ за ее нападение на Украину 11 24.02.2022, 22:40

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США ввели дополнительные санкции против агрессора.

Президент США Джо Байден во время брифинга 24 февраля объявил о санкциях против России из-за ее вторжения в Украину. Трансляцию вел канал Белого дома в YouTube.

"Сегодня я ввел дополнительные жесткие санкции и новые ограничения на то, что можно экспортировать в Россию. Это приведет к серьезным издержкам для российской экономики как немедленно, так и со временем. Мы специально разработали эти санкции, чтобы максимизировать долгосрочное воздействие на Россию и свести к минимуму воздействие на США и других союзников", – заявил президент США.

Он отметил, что США не делают это сами.

"В течение месяцев мы строили коалицию партнеров, которые представляют больше половины мировой экономики. 27 членов ЕС, включая Францию, Германию и других союзников, Великобританию, Канаду, Австралию, Японию, Новую Зеландию и многих других", – сказал президент.

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