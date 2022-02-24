В Сумской области украинские военные нанесли поражение российским оккупантам

В Сумской области украинские военные нанесли поражение российским оккупантам11
- 24.02.2022, 22:45
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Противник отступил.
Заместитель министра обороны Украины также обратилась к украинцам, "готовым уничтожать врага".
В Сумской области подразделение территориальной обороны нанесло поражение боевым подразделениям российской армии из стрелкового оружия. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Facebook 24 февраля.
«Противник отступил! Противник боится! Обращаемся к гражданам Украины, которые готовы уничтожать врага, - одна бутылка зажигательной смеси с балкона или стрельба из стрелкового оружия по авто с личным составом врага - это невосполнимые потери противника", - отметила Маляр.