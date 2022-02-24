Лилия Шевцова: Всем нам, россиянам, гореть в аду

Лилия Шевцова: Всем нам, россиянам, гореть в аду9
- Лилия Шевцова
- 24.02.2022, 22:57
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Все россияне несут ответственность за пролитую украинскую кровь.
Это безумие? Да, безумие. Мы не верили в то, что это возможно. Мы прятались за надеждой, что все обойдется. Ведь даже логически война с Украиной подорвет благополучие и будущее тех, кто окопался наверху. Ведь они загоняют себя в лепрозорий! Ведь в этой войне нет системной неизбежности!
Мы развлекали себя сочинением сценариев того, что может и не может произойти. В наших гаданиях война вовсе не была основным вариантом.
Оказывается, мы недооценили, к чему приводят злоба, ненависть и наслаждение местью. Мы не увидели, к чему ведет наше равнодушие. Мы, россияне, все теперь несем ответственность за пролитую украинскую кровь и за украинские страдания. Как члены российского Совбеза, которые первыми взяли на себя ответственность за грядущую трагедию, уже понимая, о чем идет речь. Всем нам гореть в аду!
Лилия Шевцова, Facebook