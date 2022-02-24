Макс Корж осудил вторжение России в Украину 1 24.02.2022, 23:04

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Макс Корж

Белорусский музыкант выразил слова поддержки Украине.

Белорусский музыкант Макс Корж написал в Инстаграме слова поддержки Украине.

Музыкант написал:

«Миллионы людей, выросших в одних и тех же дворах, на одних и тех же ценностях, которые понимают друг друга и на 100% готовы соседствовать мирно, снова разделяются войной.

Осуждаю вторжение и бомбардировку суверенной державы. Эта война, которая изменит жизнь каждого навсегда, не важно где ты живешь. Все то привычное, что мы уже перестали ценить, станет для нас только воспоминанием. Потому никогда не поздно, когда миллионы не хотят войны.

Мир Украине!»

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