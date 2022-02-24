закрыть
24 февраля 2022, четверг, 23:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Макс Корж осудил вторжение России в Украину

1
  • 24.02.2022, 23:04
  • 1,814
Макс Корж осудил вторжение России в Украину
Макс Корж

Белорусский музыкант выразил слова поддержки Украине.

Белорусский музыкант Макс Корж написал в Инстаграме слова поддержки Украине.

Музыкант написал:

«Миллионы людей, выросших в одних и тех же дворах, на одних и тех же ценностях, которые понимают друг друга и на 100% готовы соседствовать мирно, снова разделяются войной.

Осуждаю вторжение и бомбардировку суверенной державы. Эта война, которая изменит жизнь каждого навсегда, не важно где ты живешь. Все то привычное, что мы уже перестали ценить, станет для нас только воспоминанием. Потому никогда не поздно, когда миллионы не хотят войны.

Мир Украине!»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Андрей Санников: Белорусы на стороне Украины
Андрей Санников: Белорусы на стороне Украины
Наталья Радина: Украинские братья и сестры, мы с вами!
Наталья Радина: Украинские братья и сестры, мы с вами!
Требуем незамедлительного вывода российских войск
Требуем незамедлительного вывода российских войск Европейская Беларусь
Кремлевская сага о трех миллиардах
Кремлевская сага о трех миллиардах Владимир Халип