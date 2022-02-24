закрыть
24 февраля 2022, четверг, 23:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В России разбился военный самолет Ан-26

6
  • 24.02.2022, 23:09
  • 4,804
В России разбился военный самолет Ан-26

Видеофакт.

Причиной крушения самолета Ан-26 ВКС РФ в Воронежской области мог стать отказ техники, считают в Минобороны.

В Воронежской области России потерпел крушение самолет Ан-26 ВКС РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ в четверг, 24 февраля.

Указано, что экипаж самолета погиб. При этом разрушений на земле нет.

"По предварительной информации, причиной крушения самолета Ан-26 ВКС РФ в Воронежской области стал отказ техники", – говорится в сообщении.

Как сообщает Telegam-канал Baza, на борту были еще и парашютисты. По словам очевидцев, в воздухе машина дымилась, по всей видимости, из-за попадания снаряда.

"На месте происшествия, помимо обломков, удалось найти семь автоматов Калашникова, 30 рожков к ним, несколько осколочных гранат и другие боеприпасы. Также на земле был найден один погибший, его личность пока устанавливается", – говорится в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Андрей Санников: Белорусы на стороне Украины
Андрей Санников: Белорусы на стороне Украины
Наталья Радина: Украинские братья и сестры, мы с вами!
Наталья Радина: Украинские братья и сестры, мы с вами!
Требуем незамедлительного вывода российских войск
Требуем незамедлительного вывода российских войск Европейская Беларусь
Кремлевская сага о трех миллиардах
Кремлевская сага о трех миллиардах Владимир Халип