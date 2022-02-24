В России разбился военный самолет Ан-26 6 24.02.2022, 23:09

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Видеофакт.

Причиной крушения самолета Ан-26 ВКС РФ в Воронежской области мог стать отказ техники, считают в Минобороны.

В Воронежской области России потерпел крушение самолет Ан-26 ВКС РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ в четверг, 24 февраля.

Указано, что экипаж самолета погиб. При этом разрушений на земле нет.

"По предварительной информации, причиной крушения самолета Ан-26 ВКС РФ в Воронежской области стал отказ техники", – говорится в сообщении.

Как сообщает Telegam-канал Baza, на борту были еще и парашютисты. По словам очевидцев, в воздухе машина дымилась, по всей видимости, из-за попадания снаряда.

"На месте происшествия, помимо обломков, удалось найти семь автоматов Калашникова, 30 рожков к ним, несколько осколочных гранат и другие боеприпасы. Также на земле был найден один погибший, его личность пока устанавливается", – говорится в сообщении.

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