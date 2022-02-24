США ввели сильные санкции против режима Лукашенко 2 24.02.2022, 23:15

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Санкции введены против лукашенковского министра обороны, белорусских оборонных предприятий и банков.

США вводят санкции против 24 белорусских компаний и физлиц за поддержку режимом Лукашенко вторжения России в Украину, сообщает Минфин США.

«Санкции касаются оборонного сектора Беларуси и финансовых учреждениях, в которых Беларусь имеет тесные связи с Россией», – говорится в сообщении Минфина США.

Под санкции попали:

Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк»,

банк «Дабрабыт»,

ООО «БЕЛИНВЕСТ-инжиниринг»,

ЗАО «Белбизнеслизинг»

Минский завод колесных тягачей (МЗКТ),

Государственный военно-промышленный комитет,

«БЕЛСПЕЦВНЕШТЕХНИКА»,

ОАО «КБ «Радар», управляющая компании холдинга «Системы радиолокации»,

ОАО «558 авиационный ремонтный завод»,

ОАО «Интеграл»,

ООО «Оборонные инициативы»,

УП «Минотор-Сервис»,

НПООО «ОКБ ТСП»,

«Синезис»,

ООО «24х7 Паноптес»

министр обороны Виктор Хренин,

госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович,

председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус,

зампредседателя Госкомвоенпрома Вячеслав Россолай

владелец «Синезис» Александр Шатров,

бизнесмен Александр Зайцев из окружения Лукашенко,

гендиректор МЗКТ Алексей Римашевский,

замгендиректора МЗКТ Александр Ветеневич.

Кроме этого, санкции США против российских банков «ВТБ», «Сбербанк» и «ВЭБ» задели и белорусских «дочек» – «Банк ВТБ Беларусь», «БПС-Сбербанк» и «БелВЭБ».

«Ограничения в отношении «Сбербанка», «ВТБ» и «ВЭБ» вместе с мерами против белорусских банков затрагивают почти одну пятую часть всего финансового сектора страны», – заявляет Минфин США.

Вся собственность вышеперечисленных физических и юридических лиц, которые находятся в США заблокированы.

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