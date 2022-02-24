Минобороны Украины: ВСУ ведут бой с российскими оккупантами в Гостомеле

Минобороны Украины: ВСУ ведут бой с российскими оккупантами в Гостомеле9
- 24.02.2022, 23:19
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Украинские военные не дали высадиться основным силам российского десанта.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) не дали высадиться основным силам российского десанта в Гостомеле Киевской области. Сейчас там идет бой с передовой группой врага.
Об этом сообщает заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Facebook.
"Активными действиями ВСУ не дали высадить основные силы десанта врага в Гостомеле", - написала Маляр.
Она добавила, что продолжается бой с передовой группой российского десанта, которая понесла потери после огневого поражения.
Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные взяли под контроль аэродром в Гостомеле.