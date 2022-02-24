Минобороны Украины: ВСУ ведут бой с российскими оккупантами в Гостомеле 9 24.02.2022, 23:19

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Украинские военные не дали высадиться основным силам российского десанта.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не дали высадиться основным силам российского десанта в Гостомеле Киевской области. Сейчас там идет бой с передовой группой врага.

Об этом сообщает заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Facebook.

"Активными действиями ВСУ не дали высадить основные силы десанта врага в Гостомеле", - написала Маляр.

Она добавила, что продолжается бой с передовой группой российского десанта, которая понесла потери после огневого поражения.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные взяли под контроль аэродром в Гостомеле.

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