Глава УПЦ Московского патриархата призвал Путина прекратить войну и поддержал украинскую армию 5 24.02.2022, 23:33

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Глава Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий

Такая война не имеет оправдания ни у Бога, ни у людей.

Глава Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий поддержал украинскую армию. Его заявление 24 февраля опубликовала пресс-служба УПЦ МП.

"Случилось беда. К величайшему сожалению, Россия начала военные действия против Украины, и в это судьбоносное время призываю вас не впадать в панику, быть мужественными и проявить любовь к своей Родине и друг к другу. Призываю вас прежде всего к усиленной покаянной молитве за Украину, за наше войско и наш народ, прошу забыть взаимные распри и недоразумения и объединиться любовью к Богу и нашей Родине. В это трагическое время мы выражаем особую любовь и поддержку нашим воинам, стоящим на страже, оберегающим и защищающим нашу землю и наш народ. Пусть Бог их благословит и хранит!" – подчеркнул Онуфрий.

Он призвал президента РФ Владимира Путина прекратить боевые действия в Украине.

"Отстаивая суверенитет и целостность Украины, мы обращаемся к президенту России и просим немедленно прекратить братоубийственную войну. Украинский и русский народы вышли из днепровской купели крещения, и война между этими народами – это повторение греха Каина, который по зависти убил своего родного брата. Такая война не имеет оправдания ни у Бога, ни у людей. Призываю всех к здравому смыслу, который учит нас решать свои земные проблемы во взаимном диалоге и взаимном понимании, и искренне надеюсь, что Бог простит нам наши грехи и мир Божий воцарится на нашей земле и во всем мире!" – резюмировал глава УПЦ МП.

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