США ввели санкции против крупнейших банков России 24.02.2022, 23:25

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Санкции нацелены почти на 80%всех банковских активов в РФ.

В санкционный список Минфина США внесены крупнейшие финансовые организации России. Ограничения введены из-за военной агрессии России в отношении Украины.

«Действия также нацелены на почти 80 процентов всех банковских активов в России и окажут глубокое и долгосрочное влияние на российскую экономику и финансовую систему», — говорится в пресс-релизе американского Минфина.

Под санкции попали Сбербанк и ВТБ, на которых приходится в совокупности более половины всей банковской системы России по стоимости активов.

«Ежедневно российские финансовые институты проводят операции с иностранной валютой на сумму около 46 миллиардов долларов по всему миру, 80 процентов которых осуществляются в долларах США. Подавляющее большинство этих транзакций теперь будет сорвано», — отмечают американские власти.

Блокирующие санкции введены в отношении еще три крупных российских финансовых учреждений: Совкомбанк, Новикомбанк и «Открытие». Они владеют совокупными активами на сумму 80 миллиардов долларов.

Американские власти расширили связанные с Россией ограничения долга и капитала на дополнительные ключевые аспекты российской экономики, а также определили 13 компаний, на которые распространяются запреты, связанные с новыми долговыми обязательствами и капиталом: Сбербанк, Газпромбанк, Россельхозбанк, Газпром, Газпром нефть, Транснефть, Ростелеком, РусГидро, Алроса, Совкомфлот, РЖД, Альфа-Банк, Московский кредитный банк.

В санкционный список также попали люди, входящие в ближайшее окружение Путина: сыновья Сергея Иванова, Николая Патрушева, Игоря Сечина, первый зампред Сбера Александр Ведяхин, Андрей Пучков и Юрий Соловьев из ВТБ, жена Соловьева — Галина Улютина.

Под санкции попали и «дочки» перечисленных российских компаний, в том числе белорусские ОАО «Сбербанк» и ВТБ Беларусь.

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