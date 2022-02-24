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Греция запретила полеты в воздушном пространстве Беларуси

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  • 24.02.2022, 23:45
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Греция запретила полеты в воздушном пространстве Беларуси

Запрет введен с сегодняшнего дня.

Греческие власти вслед за запретом на полеты гражданской авиации над Украиной запретили полеты в воздушном пространстве Молдовы и Беларуси, также до 24 мая, сообщило управление гражданской авиации.

«Вслед за директивой, опубликованной 24 февраля, о запрете полетов в воздушном пространстве Украины, управление гражданской авиации объявляет об издании новой дополнительной авиационной директивы, запрещающей пролет гражданских воздушных судов и в воздушном пространстве Молдовы и Беларуси», - говорится в сообщении.

Дополнительная директива предусматривает, что всем гражданским самолетам запрещен вход в воздушное пространство (РПИ) Молдовы и Беларуси из-за высокого риска продолжения военных действий в более широком регионе.

Новая директива имеет трехмесячный срок действия и действует с 24 февраля 2022 года, до 24 мая 2022 года.

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