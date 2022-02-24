Греция запретила полеты в воздушном пространстве Беларуси 3 24.02.2022, 23:45

2,430

Запрет введен с сегодняшнего дня.

Греческие власти вслед за запретом на полеты гражданской авиации над Украиной запретили полеты в воздушном пространстве Молдовы и Беларуси, также до 24 мая, сообщило управление гражданской авиации.

«Вслед за директивой, опубликованной 24 февраля, о запрете полетов в воздушном пространстве Украины, управление гражданской авиации объявляет об издании новой дополнительной авиационной директивы, запрещающей пролет гражданских воздушных судов и в воздушном пространстве Молдовы и Беларуси», - говорится в сообщении.

Дополнительная директива предусматривает, что всем гражданским самолетам запрещен вход в воздушное пространство (РПИ) Молдовы и Беларуси из-за высокого риска продолжения военных действий в более широком регионе.

Новая директива имеет трехмесячный срок действия и действует с 24 февраля 2022 года, до 24 мая 2022 года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».