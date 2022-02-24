Министр обороны Украины: Уже завтра россияне узнают цену путинского безумия 24.02.2022, 23:57

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Алексей Резников

Кремль готовит новую волну атак, в том числе – воздушный десант, но украинская армия готова встретить его.

Российские оккупанты готовят новую волну атак против Украины, но Вооруженные силы готовы их встретить. Об этом 24 февраля заявил министр обороны Украины Алексей Резников, его заявление обнародовано на странице министерства в Facebook.

Министр отметил, что украинские военные более 16 часов отбивают атаки оккупантов.

"Вооруженные силы, гвардейцы, пограничники, спасатели, бойцы других силовых структур героически держат оборону. К сопротивлению постепенно приобщается весь народ. Тысячи граждан уже стали в ряды Сил территориальной обороны. Трудные бои продолжаются на Луганщине, Сумщине, к северу от столицы", – заявил он.

Резников добавил, что на Юге Украины сохраняется непростая ситуация.

"Однако враг не ожидал такого сопротивления. Его остановили под Харьковом. Вынудили умолкнуть и отбросили на многих участках на востоке. Российские оккупанты уже сдаются в плен. Кремль готовит новую волну атак, в том числе – воздушный десант. Но наша армия готова встретить его. Мы активно применяем образцы современного оружия, полученного от партнеров. Его будет еще больше", - заявил глава Минобороны.

Он отметил, что мир начинает вводить санкции против России за агрессию против Украины, а в самой РФ начались антивоенные выступления.

"Уже завтра россияне узнают цену путинского безумия. Мы на своей земле и не отступим. И обязательно победим! Слава Украине!" – добавил Резников.

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