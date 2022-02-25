«Мы делаем свою работу, как надо» 25.02.2022, 0:13

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Защитники Украины рассказали, что думают о способности дать отпор агрессору.

Защитники Украины рассказали, что думают о способности дать отпор агрессору.

Соответствующее видео опубликовано в телеграмм-канале "ВОЙНА - Россия Украина Донбасс", сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы сейчас делаем свою работу так, как положено. Я думаю, кто-то еще получит, я извиняюсь за выражение, п##ды. И мы все решим, мы закроем этот вопрос. И никто больше к нам не полезет. Все будет хорошо", - рассказал боец ВСУ Юрий, воюющий на Луганском направлении.

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