МИД Британии о санкциях: Не успокоимся, пока экономика РФ не будет разрушена 25.02.2022, 0:49

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Лиз Трасс,

Британия работает с союзниками над тем, чтобы отключить Россию от SWIFT.

Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что "Лондон не успокоится до тех пор, пока экономика РФ не будет разрушена". Британия работает с союзниками над тем, чтобы отключить Россию от SWIFT.

Об этом сообщает BBC.

Новые меры Британии расширяют санкции, которые были объявлены правительством во вторник, в том числе в отношении российских политиков, проголосовавших за "независимость" "ЛДНР".

"Великобритания не успокоится, пока экономика России не будет разрушена, а суверенитет и территориальная целостность Украины не будут восстановлены", - заявила она.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон в четверг подтвердил дополнительные меры против Российской Федерации в ответ на ее вторжение на территорию Украины.

США в ответ на вооруженную агрессию России против Украины ввели санкции против самых больших банков России - "Сбербанка" и "ВТБ". Кроме того, под ограничительные меры попало окружение президента РФ Владимира Путина.

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