Украинцы рвутся в боевую бригаду 25.02.2022, 0:53

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Огромные очереди попали на фото.

Украинцы идут в военкоматы и активно приобщаются к территориальной обороне на фоне продолжающихся боев ВСУ против российских оккупационных войск, которые вторглись в страну рано утром 24 февраля. Граждане Украины также стремятся попасть в ряды боевых бригад, передает РБК.

Соответствующие фото очередей было опубликовано сегодня вечером в сети.

На снимках видно, что люди разных возрастов выстроились в очередь в приемную и стоят на улице возле входа в здание, желая присоединиться к боевой бригаде 24 отдельной механизированной бригаде имени Короля Даниила.

Полностью заполнены коридоры, а те, кто еще не зашел в здание и ждет своей очереди, стоят на плацу.

Мужчины приносят с собой рюкзаки с вещами, и складывают их кучно на лужайке.

Добавим, что в Украине упростили процедуру записи в ряды сил территориальной обороны, и для этого нужен только паспорт. Готовым воевать с оккупантами выдают оружие.

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