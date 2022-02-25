Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации
- 25.02.2022, 1:13
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Она будет проводиться в течение 90 дней.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации в стране.
Согласно опубликованном на сайте главы украинского государства документу, в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины и в целях обеспечения обороны государства, поддержания боевой и мобилизационной готовности Вооруженных сил Украины и других военных формирований, на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины, в соответствии с частью второй статьи 102, пунктов 1 , 17, 20 части первой 106 Конституции Украины, президент постановил объявить и провести всеобщую мобилизацию.
Мобилизацию получено провести на территории Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской. Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областей, города Киева.
Мобилизация проводится в течение 90 суток со дня вступления в силу указа.