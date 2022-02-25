На сиверском направлении и в Херсоне продолжаются оборонные бои 25.02.2022, 1:34

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Вражеская колонна из состава российской 58 бригады была остановлена.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила о текущем положении дел на сиверском направлении и в Херсоне. Там продолжаются оборонительные бои.

В частности, на сиверском направлении ведутся оборонные бои в районах Победа и Глухов. Вражеская колонна из состава российской 58 бригады была остановлена.

Механизированные подразделения ВСУ отразили автомобильный мост и закрепились на левом берегу Днепра.

На Волыни механизированные подразделения ВСУ заняли позиции по определенным рубежам в готовности к отражению наступления противника.

Группировки ВМС продолжают ведение боевых действий в юго-западной части Черноморской зоны. Осуществляется оборона пунктов базирования и портов на морском направлении.

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