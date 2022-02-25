На сиверском направлении и в Херсоне продолжаются оборонные бои
- 25.02.2022, 1:34
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Вражеская колонна из состава российской 58 бригады была остановлена.
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила о текущем положении дел на сиверском направлении и в Херсоне. Там продолжаются оборонительные бои.
В частности, на сиверском направлении ведутся оборонные бои в районах Победа и Глухов. Вражеская колонна из состава российской 58 бригады была остановлена.
Механизированные подразделения ВСУ отразили автомобильный мост и закрепились на левом берегу Днепра.
На Волыни механизированные подразделения ВСУ заняли позиции по определенным рубежам в готовности к отражению наступления противника.
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