Зеленский: Российский враг определил меня как цель № 1 25.02.2022, 2:02

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Владимир Зеленский

Президент Украины выступил с новым обращением.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия обозначила его как цель номер один. Президент Украины и его семья остаются в стране.

«Я остаюсь в столице. Моя семья также остается в Украине. Мои дети также в Украине. По имеющей у нас информации, враг обозначил меня как цель номер один. Мою семью как цель номер два. Они хотят уничтожить страну политически, уничтожив главу государства», - заявил Зеленский.

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