Лига Европы: «Барселона» выбила «Наполи», клубы выступили против войны в Украине
- 25.02.2022, 2:00
Фотофакт.
Состоялись ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы.
Барселона после ничьей в первом матче обыграла на выезде Наполи со счетом 4:2 и прошла в следующий раунд.
Перед началом матча команды продемонстрировали плакат «Нет войне», выступив против вторжения России в Украину.
Также против войны в Украине выступил Руслан Малиновский, который дублем помог Аталанте обыграть Олимпиакос со счетом 3:0 и пройти дальше.
Участниками 1/8 финала Лиги Европы стали: Севилья, Порту, Аталанта, Лейпциг, Барселона, Брага, Рейнджерс и Бетис.
Ранее в 1/8 финала по итогам группового раунда (заняли первые места) пробились: Лион, Монако, Спартак, Айнтрахт, Галатасарай, Байер и Вест Хэм.
Результаты матчей:
Динамо С — Севилья* 1:0 (первый матч — 1:3)
Гол: Оршич, 65 (пен)
Лацио — Порту* 2:2 (1:2)
Голы: Иммобиле, 19, Катальди, 90+5 — Тареми, 31 (пен), Урибе, 68
Олимпиакос — Аталанта* 0:3 (1:2)
Голы: Мехле, 40, Малиновский, 67, 69
Реал Сосьедад — Лейпциг* 1:3 ( 2:2)
Голы: Субименди, 67 — Орбан, 39, Силва, 59, Форсберг, 89 (пен)
Наполи — Барселона* 2:4 (1:1)
Голы: Инсинье, 23 (пен), Политано, 87 — Альба, 8, де Йонг, 13, Пыке, 45, Обамеянг, 59
Брага* — Шериф 2:0 (по пен — 3:2), (0:2)
Голы: Медейруш, 17, Орта, 43
Рейнджерс* - Боруссия Д 2:2 (4:2)
Голы: Таварнье, 22, 57 — Беллингем, 31, Мален, 42
Бетис* - Зенит 0:0 (3:2)