Лига Европы: «Барселона» выбила «Наполи», клубы выступили против войны в Украине 25.02.2022, 2:00

Фотофакт.

Состоялись ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы.

Барселона после ничьей в первом матче обыграла на выезде Наполи со счетом 4:2 и прошла в следующий раунд.

Перед началом матча команды продемонстрировали плакат «Нет войне», выступив против вторжения России в Украину.

Также против войны в Украине выступил Руслан Малиновский, который дублем помог Аталанте обыграть Олимпиакос со счетом 3:0 и пройти дальше.

Участниками 1/8 финала Лиги Европы стали: Севилья, Порту, Аталанта, Лейпциг, Барселона, Брага, Рейнджерс и Бетис.

Ранее в 1/8 финала по итогам группового раунда (заняли первые места) пробились: Лион, Монако, Спартак, Айнтрахт, Галатасарай, Байер и Вест Хэм.

Результаты матчей:

Динамо С — Севилья* 1:0 (первый матч — 1:3)

Гол: Оршич, 65 (пен)

Лацио — Порту* 2:2 (1:2)

Голы: Иммобиле, 19, Катальди, 90+5 — Тареми, 31 (пен), Урибе, 68

Олимпиакос — Аталанта* 0:3 (1:2)

Голы: Мехле, 40, Малиновский, 67, 69

Реал Сосьедад — Лейпциг* 1:3 ( 2:2)

Голы: Субименди, 67 — Орбан, 39, Силва, 59, Форсберг, 89 (пен)

Наполи — Барселона* 2:4 (1:1)

Голы: Инсинье, 23 (пен), Политано, 87 — Альба, 8, де Йонг, 13, Пыке, 45, Обамеянг, 59

Брага* — Шериф 2:0 (по пен — 3:2), (0:2)

Голы: Медейруш, 17, Орта, 43

Рейнджерс* - Боруссия Д 2:2 (4:2)

Голы: Таварнье, 22, 57 — Беллингем, 31, Мален, 42

Бетис* - Зенит 0:0 (3:2)

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».