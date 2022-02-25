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В Ахтырке российские оккупанты побросали БТРы и разбежались

  • 25.02.2022, 2:20
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В Ахтырке российские оккупанты побросали БТРы и разбежались
Фото: REUTERS

Видеофакт.

В городе Ахтырка, в Сумской области, российские войска побросали БТРы и разбежались, сообщил в Facebook советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

«Ахтырка! Оккупанты тупо бросили свои БТРы и разбежались! Киев хотите взять? Ну-ну! В cтолице, в Харькове, Сумах, Чернигове — вас будет ждать ад», — подчеркнул Геращенко.

Он посоветовал оккупантам бежать назад в РФ или сдаваться украинской армии.

«Мы раздали оружие патриотам! Будут стрелять из окон, из подвалов, из-за углов», — подчеркнул он.

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