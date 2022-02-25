В Ахтырке российские оккупанты побросали БТРы и разбежались 25.02.2022, 2:20

3,684

Фото: REUTERS

Видеофакт.

В городе Ахтырка, в Сумской области, российские войска побросали БТРы и разбежались, сообщил в Facebook советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

«Ахтырка! Оккупанты тупо бросили свои БТРы и разбежались! Киев хотите взять? Ну-ну! В cтолице, в Харькове, Сумах, Чернигове — вас будет ждать ад», — подчеркнул Геращенко.

Он посоветовал оккупантам бежать назад в РФ или сдаваться украинской армии.

«Мы раздали оружие патриотам! Будут стрелять из окон, из подвалов, из-за углов», — подчеркнул он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».