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Зеленский создал Ставку Верховного главнокомандующего

  • 25.02.2022, 3:16
Зеленский создал Ставку Верховного главнокомандующего
Владимир Зеленский

Координатором Ставки стал секретарь СНБО Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом создал Ставку Верховного главнокомандующего. Документ опубликован на официальном сайте главы государства.

«В связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, угрожающей ее государственной независимости и территориальной целостности, для обеспечения стратегического руководства Вооруженными силами Украины, другими военными формированиями и правоохранительными органами (…), постановляю образовать Ставку Верховного главнокомандующего», - говорится в указе.

Ставку Верховного главнокомандующего возглавил президент Украины Владимир Зеленский, координатором Ставки стал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Деятельность Военного кабинета СНБО прекращается. Кабинету министров Украины, Генштабу ВСУ, Госуправлению делами поручено обеспечить оборудование рабочих мест выполнения функциональных обязанностей оперативным составом пунктов управления в возможных местах развертывания Ставки.

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