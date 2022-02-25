Зеленский создал Ставку Верховного главнокомандующего 25.02.2022, 3:16

Владимир Зеленский

Координатором Ставки стал секретарь СНБО Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом создал Ставку Верховного главнокомандующего. Документ опубликован на официальном сайте главы государства.

«В связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, угрожающей ее государственной независимости и территориальной целостности, для обеспечения стратегического руководства Вооруженными силами Украины, другими военными формированиями и правоохранительными органами (…), постановляю образовать Ставку Верховного главнокомандующего», - говорится в указе.

Ставку Верховного главнокомандующего возглавил президент Украины Владимир Зеленский, координатором Ставки стал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Деятельность Военного кабинета СНБО прекращается. Кабинету министров Украины, Генштабу ВСУ, Госуправлению делами поручено обеспечить оборудование рабочих мест выполнения функциональных обязанностей оперативным составом пунктов управления в возможных местах развертывания Ставки.

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