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Франция напомнила Путину о ядерном оружии у НАТО

  • 25.02.2022, 3:39
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Франция напомнила Путину о ядерном оружии у НАТО

Такой была реакция главы МИД Франции на угрозы Путина Западу.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сказал, что президент РФ Владимир Путин должен понимать: НАТО тоже является ядерным альянсом.

«[Угрожая применением ядерного оружия], я думаю, Владимир Путин также должен понимать, что Атлантический альянс — это ядерный альянс. Это все, что я могу сказать по этому поводу», — заявил глава МИД Франции в эфире французского телеканала TF1.

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