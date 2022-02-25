Франция напомнила Путину о ядерном оружии у НАТО
- 25.02.2022, 3:39
- 1,852
Такой была реакция главы МИД Франции на угрозы Путина Западу.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сказал, что президент РФ Владимир Путин должен понимать: НАТО тоже является ядерным альянсом.
«[Угрожая применением ядерного оружия], я думаю, Владимир Путин также должен понимать, что Атлантический альянс — это ядерный альянс. Это все, что я могу сказать по этому поводу», — заявил глава МИД Франции в эфире французского телеканала TF1.