Канада ввела санкции против России за вторжение в Украину 25.02.2022, 4:04

Действия России будут иметь серьезные последствия.

Правительство Канады 24 февраля объявило о введении санкций в отношении российских чиновников и юридических лиц из-за вторжения России в Украину. Об этом сообщается на сайте премьер-министра страны Джастина Трюдо.

"Канада решительно осуждает отвратительное нападение России на Украину. Эти неспровоцированные действия являются еще одним вопиющем нарушением суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины. Россия также нарушает свои обязательства в рамках Устава ООН и международного права", – подчеркивается в заявлении.

В связи с вторжением России в Украину Канада решила наложить санкции еще на 58 российских физических и юридических лиц, "включая банки и членов финансовой элиты и их семей". Под ограничительные меры также попали члены Совета безопасности России, в том числе министр обороны, министр финансов и министр юстиции.

Кроме того, Канада вводит санкции против четырех граждан Украины "за их сотрудничество с Россией для дестабилизации Украины". О каким именно украинцах идет речь, в заявлении не указано.

Также Канада ограничила лицензируемый экспорт в Россию и отменила все действительные разрешения на экспорт "за редкими исключениями, связанными с основными медицинскими цепочками поставок".

"Я хочу прояснить: действия России будут иметь серьезные последствия. Вместе с нашими союзниками и партнерами мы будем продолжать принимать решительные меры по поддержке суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины и, следовательно, демократических принципов, свободы и прав человека во всем мире", – отметил Трюдо.

О введении санкций против России из-за вторжения в Украину также заявляли США и Великобритания.

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