Перед гибелью на Змеином острове украинские пограничники послали на три буквы военный корабль РФ
- 25.02.2022, 4:29
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Аудио.
На острове Змеиный на юге Украины российские военные призвали сдаться украинцев. Последние послали «русский военный корабль» «на**й».
Соответствующая аудиозапись есть в распоряжении «Украинской правды».
Согласно записи, россияне требуют от украинских пограничников, которые несут службу на острове Змеиный, сдаться.
«Я русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться во избежание кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбовый удар», — дважды повторяет противник
Дословно ответ украинских воинов: «Русский военный корабль иди нах**й!».
Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении сообщил, что защищавшие остров пограничники погибли.
«На нашем острове Змеиный, защищая его до последнего, все ребята-пограничники геройски погибли. Но не уступили. Всем им будет присвоено звание Героя Украины посмертно. Вечная память тем, кто отдал жизнь за Украину», — сказал он.