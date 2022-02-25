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Перед гибелью на Змеином острове украинские пограничники послали на три буквы военный корабль РФ

  • 25.02.2022, 4:29
  • 4,684
Перед гибелью на Змеином острове украинские пограничники послали на три буквы военный корабль РФ

Аудио.

На острове Змеиный на юге Украины российские военные призвали сдаться украинцев. Последние послали «русский военный корабль» «на**й».

Соответствующая аудиозапись есть в распоряжении «Украинской правды».

Согласно записи, россияне требуют от украинских пограничников, которые несут службу на острове Змеиный, сдаться.

«Я русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться во избежание кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбовый удар», — дважды повторяет противник

Дословно ответ украинских воинов: «Русский военный корабль иди нах**й!».

Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении сообщил, что защищавшие остров пограничники погибли.

«На нашем острове Змеиный, защищая его до последнего, все ребята-пограничники геройски погибли. Но не уступили. Всем им будет присвоено звание Героя Украины посмертно. Вечная память тем, кто отдал жизнь за Украину», — сказал он.

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