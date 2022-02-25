Перед гибелью на Змеином острове украинские пограничники послали на три буквы военный корабль РФ 25.02.2022, 4:29

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Аудио.

На острове Змеиный на юге Украины российские военные призвали сдаться украинцев. Последние послали «русский военный корабль» «на**й».

Соответствующая аудиозапись есть в распоряжении «Украинской правды».

Согласно записи, россияне требуют от украинских пограничников, которые несут службу на острове Змеиный, сдаться.

«Я русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться во избежание кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбовый удар», — дважды повторяет противник

Дословно ответ украинских воинов: «Русский военный корабль иди нах**й!».

Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении сообщил, что защищавшие остров пограничники погибли.

«На нашем острове Змеиный, защищая его до последнего, все ребята-пограничники геройски погибли. Но не уступили. Всем им будет присвоено звание Героя Украины посмертно. Вечная память тем, кто отдал жизнь за Украину», — сказал он.

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