Командующий Сил Территориальной обороны ВСУ: Враг сегодня получил по зубам и его блицкриг не удался 25.02.2022, 4:38

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Юрий Галушкин

Украинцам критически важно продержаться еще ночь и последующие дни.

Командующий Сил Территориальной обороны ВСУ бригадный генерал Юрий Галушкин призвал украинцев вступать в тероборону по упрощенной процедуре. Его обращение опубликовано на странице Минобороны в Facebook около 03.00 по Минску 25 февраля.

"Уже почти сутки мы сдерживаем наступление российских оккупантов. Враг сегодня получил по зубам и его блицкриг не удался. Нам критически важно продержаться еще ночь и последующие дни российско-украинской войны, важно оказывать тотальное сопротивление агрессору, усилить наши Вооруженные Силы Украины, которые героически защищают наших детей и наше будущее", – сказал Галушкин.

Он напомнил, что в Украине объявлена полная мобилизация, и призвал приходить в военкоматы или непосредственно в военные части и становиться в ряды Территориальной обороны ВСУ.

"Все процедуры упрощены – нужен только паспорт, код и желание защитить нашу Украину. В Киев и другие города завозят дополнительные партии оружия и боеприпасов, так что врага будет, чем бить. К оружию! Выстоим и победим! За Украину!", – завершил Галушкин.

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