Саммит ЕС согласовал новые санкции против РФ за войну с Украиной 25.02.2022, 4:42

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Лидеры ЕС на экстренном саммите в Брюсселе 24 февраля 2022 года

Санкции направлены против финансового, транспортного и энергетического секторов РФ.

Главы государств и правительств стран Европейского Союза на экстренном саммите в Брюсселе в четверг, 24 февраля, согласовали второй широкий пакет санкций против России за вторжение в Украину. "Эти санкции распространяются на финансовый сектор, энергетический и транспортный секторы, товары двойного назначения, а также на экспортный контроль и экспортное финансирование, визовую политику, дополнительные списки российских физических лиц и новые критерии включения в списки санкций", - говорится в заявлении ЕС по итогам брюссельской встречи в верхах.

По словам лидеров Евросоюза, новые ограничительные меры повлекут за собой "широкомасштабные и серьезные последствия" для России. Глава Евросовета Шарль Мишель обнародовал итоговый документ в микроблоге Twitter, назвав новый пакет санкций ответом Брюсселя на "ничем не спровоцированную и неоправданную военную агрессию России против Украины".

European Council conclusions on Russia’s unprovoked and unjustified military aggression against #Ukraine pic.twitter.com/fTt5HBQbLR — Charles Michel (@CharlesMichel) February 24, 2022

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предупредил о принятии "самого жесткого пакета санкций из когда-либо вводившихся" в отношении Москвы. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что этот пакет "нацелен на стратегические секторы российской экономики, блокируя их доступ к технологиям и рынкам, которые являются ключевыми для России". По ее словам, эти ограничения призваны ослабить российскую экономику и ее "возможности модернизироваться". "Кроме того, мы заморозим российские активы в Европе и заблокируем доступ Москвы к европейским финансовым рынкам", - сообщила глава ЕК.

Санкции вступают в силу сразу после разработки соответствующих юридических документов, официального утверждения послами стран-членов Евросоюза и их публикации в Официальном вестнике ЕС. Ожидается, что это произойдет уже утром 25 февраля. В среду, 23 февраля, Евросоюз ввел первый пакет санкций - за признание Россией "независимости" сепаратистских формирований в Донбассе. Эти меры коснулись главным образом российских банков и законодателей.

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