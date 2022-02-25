закрыть
25 февраля 2022, пятница, 6:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Всемирный банк готов к срочной поддержке Украины

  • 25.02.2022, 5:20
  • 1,194
Всемирный банк готов к срочной поддержке Украины

Финансирование Всемирный банк готов предоставить быстро.

Во Всемирном банке рассматривают варианты предоставления немедленной поддержки правительству Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт банка.

"Мы готовы предоставить немедленную поддержку Украине и готовим варианты такой поддержки, включая быстрое финансирование", - утверждает президент Всемирного банка Дэвид Малпасс.

По его словам, в банке "ужасаются шокирующему насилию и гибели людей" в Украине.

Как отмечается, помощь будет предоставлена, как только Международный валютный фонд оценивают экономические последствия российской агрессии.

Ранее Всемирный банк заявил о готовности выделить Украине $350 млн на покрытие бюджетного дефицита.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Андрей Санников: Белорусы на стороне Украины
Андрей Санников: Белорусы на стороне Украины
Наталья Радина: Украинские братья и сестры, мы с вами!
Наталья Радина: Украинские братья и сестры, мы с вами!
Требуем незамедлительного вывода российских войск
Требуем незамедлительного вывода российских войск Европейская Беларусь
Кремлевская сага о трех миллиардах
Кремлевская сага о трех миллиардах Владимир Халип