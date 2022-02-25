Всемирный банк готов к срочной поддержке Украины 25.02.2022, 5:20

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Финансирование Всемирный банк готов предоставить быстро.

Во Всемирном банке рассматривают варианты предоставления немедленной поддержки правительству Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт банка.

"Мы готовы предоставить немедленную поддержку Украине и готовим варианты такой поддержки, включая быстрое финансирование", - утверждает президент Всемирного банка Дэвид Малпасс.

По его словам, в банке "ужасаются шокирующему насилию и гибели людей" в Украине.

Как отмечается, помощь будет предоставлена, как только Международный валютный фонд оценивают экономические последствия российской агрессии.

Ранее Всемирный банк заявил о готовности выделить Украине $350 млн на покрытие бюджетного дефицита.

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