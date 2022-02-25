В Киеве прогремели два мощных взрыва
- 25.02.2022, 5:31
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ПВО Украины сбивает ракеты оккупантов РФ.
В Киеве слышны взырывы в прямой трансляции с Майдана.
«Только что продолжились удары по Киеву крылатыми или баллистическими ракетами. Я слышал два мощных взрыва только что», — написал в телеграм-канале советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
Журналисты также сообщают о взрывах.
В частности, взрывы были слышны в Печерском и Голосеевском районах столицы Украины, на Позняках.
Сообщается, что ПВО Украины сбила две баллистические ракеты оккупантов.