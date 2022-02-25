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В Киеве прогремели два мощных взрыва

  • 25.02.2022, 5:31
  • 3,816
В Киеве прогремели два мощных взрыва
иллюстрационное фото

ПВО Украины сбивает ракеты оккупантов РФ.

В Киеве слышны взырывы в прямой трансляции с Майдана.

«Только что продолжились удары по Киеву крылатыми или баллистическими ракетами. Я слышал два мощных взрыва только что», — написал в телеграм-канале советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Журналисты также сообщают о взрывах.

В частности, взрывы были слышны в Печерском и Голосеевском районах столицы Украины, на Позняках.

Сообщается, что ПВО Украины сбила две баллистические ракеты оккупантов.

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