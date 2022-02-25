Facebook запустил новую функцию для украинцев
- 25.02.2022, 5:47
Можно скрыть посты от незнакомых людей и помочь ВСУ в отслеживании войск российский оккупантов.
Популярная социальная сеть Facebook запустила новую функцию для украинцев. Теперь можно незнакомым людям, которых у вас нет в друзьях, запретить просматривать ваши посты, а также загружать и делиться фотографиями вашего профиля.
Об этом рассказал глава отдела политики безопасности Facebook Натаниэль Глейхер на своей странице в Twitter, передает РБК.
"Мы запустили новую функцию в Украине, которая позволяет людям заблокировать свой профиль, чтобы обеспечить дополнительный уровень конфиденциальности и безопасности", - заявил Глейхер.
Как включить данную функцию
Нажмите "Еще" под своим именем
Нажмите "Заблокировать профиль"
Еще раз нажмите "Заблокировать профиль", чтобы подтвердить действие.
Напомним, в ВСУ призвали жителей Сумской, Черниговской, Херсонской, Житомирской, Киевской и Харьковской областей сообщать о передвижениях российских войск.