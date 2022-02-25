Facebook запустил новую функцию для украинцев 25.02.2022, 5:47

Можно скрыть посты от незнакомых людей и помочь ВСУ в отслеживании войск российский оккупантов.

Популярная социальная сеть Facebook запустила новую функцию для украинцев. Теперь можно незнакомым людям, которых у вас нет в друзьях, запретить просматривать ваши посты, а также загружать и делиться фотографиями вашего профиля.

Об этом рассказал глава отдела политики безопасности Facebook Натаниэль Глейхер на своей странице в Twitter, передает РБК.

"Мы запустили новую функцию в Украине, которая позволяет людям заблокировать свой профиль, чтобы обеспечить дополнительный уровень конфиденциальности и безопасности", - заявил Глейхер.

Как включить данную функцию

Нажмите "Еще" под своим именем

Нажмите "Заблокировать профиль"

Еще раз нажмите "Заблокировать профиль", чтобы подтвердить действие.

Напомним, в ВСУ призвали жителей Сумской, Черниговской, Херсонской, Житомирской, Киевской и Харьковской областей сообщать о передвижениях российских войск.

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