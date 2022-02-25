ЕС продлил действие персональных санкций против режима Лукашенко
- 25.02.2022, 6:01
- 2,814
Анонсированы новые санкции.
ЕС на год продлил персональные санкции в отношении режима Лукашенко, следует из обнародованного в официальном журнале Евросоюза документа.
Санкции будут действовать до 28 февраля 2023 года.
Западные страны, в частности государства ЕС, после белорусских выборов 9 августа 2020 года ввели персональные санкции против ряда белорусских официальных лиц, обвинив их в насилии над участниками акций протестов и фальсификации итогов голосования. Евросоюз с 2020 года последовательно утвердил уже пять списков фигурантов санкций, в которые в том числе попали Александр Лукашенко и члены его семьи. В последний раз списки расширили в декабре прошлого года, добавив 28 фигурантов за причастность к миграционному кризису у границ ЕС и Беларуси.
В настоящий момент в списках числятся 183 физлица и 26 организаций. Санкции предполагают запрет на въезд на территорию ЕС для физических лиц, а также замораживание всех активов физлиц и организаций из списка. Также европейским лицам и компаниям запрещается передавать средства фигурантам.