ПВО Киева работает по вражеским самолетам и беспилотникам 25.02.2022, 6:20

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Украинские военные сбили самолет оккупанта РФ недалеко от Киева.

Ранним утром 25 февраля в разных районах Киева раздаются мощные взрывы.

По информации нардепа Алексея Гончаренко, это ПВО Киева сбивают выпущенные оккупантами ракеты, передает unian.net.

Кроме того, по его словам, украинские военные сбили самолет противника недалеко от Киева.

"По оперативной информации, вражеский летательный аппарат был сбит силами украинского ПВО и упал в Дарницком районе около дома по адресу - ул. Кошица, 7а", - сообщает советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Также Геращенко объяснил взрывы в столице - это были удары украинского ПВО по вражеским самолетам или беспилотникам.

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