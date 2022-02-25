Дочь Назарбаева сложила полномочия депутата Мажилиса Казахстана 25.02.2022, 7:02

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Дарига Назарбаева

Токаев продолжает убирать клан Назарбаева из власти.

Дарига Назарбаева, дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, заявила о сложении полномочий депутата Мажилиса (нижней палаты парламента), сообщает казахстанский портал Zakon.kz.

«Сегодня я приняла решение сложить полномочия депутата Мажилиса Парламента и полностью сосредоточиться на общественной, гуманитарной, культурной и благотворительной деятельности», — говорится в заявлении Назарбаевой.

Экс-депутат подчеркнула, что январские события, связанные с беспорядками, показали, что «без мирного неба, без единства народа Казахстана не будет процветания и дальнейшего развития страны». Она также призвала к тщательному и объективному расследованию произошедшего.

В начале текущего года в Казахстане прошли массовые протесты, которые начались после резкого роста цен на сжиженный газ. Позже демонстранты перешли к политическим требованиям, в частности призвали к полному уходу Назарбаева из политики.

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