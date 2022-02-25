закрыть
25 февраля 2022, пятница, 7:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Дочь Назарбаева сложила полномочия депутата Мажилиса Казахстана

  • 25.02.2022, 7:02
  • 1,208
Дочь Назарбаева сложила полномочия депутата Мажилиса Казахстана
Дарига Назарбаева

Токаев продолжает убирать клан Назарбаева из власти.

Дарига Назарбаева, дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, заявила о сложении полномочий депутата Мажилиса (нижней палаты парламента), сообщает казахстанский портал Zakon.kz.

«Сегодня я приняла решение сложить полномочия депутата Мажилиса Парламента и полностью сосредоточиться на общественной, гуманитарной, культурной и благотворительной деятельности», — говорится в заявлении Назарбаевой.

Экс-депутат подчеркнула, что январские события, связанные с беспорядками, показали, что «без мирного неба, без единства народа Казахстана не будет процветания и дальнейшего развития страны». Она также призвала к тщательному и объективному расследованию произошедшего.

В начале текущего года в Казахстане прошли массовые протесты, которые начались после резкого роста цен на сжиженный газ. Позже демонстранты перешли к политическим требованиям, в частности призвали к полному уходу Назарбаева из политики.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Андрей Санников: Белорусы на стороне Украины
Андрей Санников: Белорусы на стороне Украины
Наталья Радина: Украинские братья и сестры, мы с вами!
Наталья Радина: Украинские братья и сестры, мы с вами!
Требуем незамедлительного вывода российских войск
Требуем незамедлительного вывода российских войск Европейская Беларусь
Кремлевская сага о трех миллиардах
Кремлевская сага о трех миллиардах Владимир Халип