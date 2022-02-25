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Новый пакет санкций ЕС ударит по нефтяному рынку России

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  • 25.02.2022, 7:34
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Новый пакет санкций ЕС ударит по нефтяному рынку России
Урсула фон дер Ляйен
Фото: Bloomberg

Новые меры также затронут до 70% банковского сектора РФ.

Второй пакет санкций Евросоюза включает в себя ограничения в отношении нефтяного рынка России. Кроме того ЕС введет запрет на продажу самолетов и техники российским авиакомпаниям.

Об этом сообщает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

Санкции ударят по нефтяному сектору, поскольку из-за них "Россия не сможет модернизировать свои нефтеперерабатывающие заводы".

«Мы нацелены на энергетический сектор, ключевую область экономики, которая особенно выгодна российскому государству», - заявила она.

По словам главы ЕК, новые меры могут затронуть до 70% банковского сектора России. Евросоюз намерен ограничить стране доступ к технологиям, в том числе к полупроводникам, и ввести визовые ограничения. Они коснутся дипломатов, связанных с ними групп и бизнесменов.

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