Новый пакет санкций ЕС ударит по нефтяному рынку России

Новый пакет санкций ЕС ударит по нефтяному рынку России4
- 25.02.2022, 7:34
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Новые меры также затронут до 70% банковского сектора РФ.
Второй пакет санкций Евросоюза включает в себя ограничения в отношении нефтяного рынка России. Кроме того ЕС введет запрет на продажу самолетов и техники российским авиакомпаниям.
Об этом сообщает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.
Second, we target the energy sector, a key economic area which especially benefits the Russian state.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 25, 2022
⁰Our export ban will hit the oil sector by making it impossible for Russia to upgrade its refineries.
⁰Third: we ban the sale of aircrafts and equipment to Russian airlines. pic.twitter.com/QyacAz85it
Санкции ударят по нефтяному сектору, поскольку из-за них "Россия не сможет модернизировать свои нефтеперерабатывающие заводы".
«Мы нацелены на энергетический сектор, ключевую область экономики, которая особенно выгодна российскому государству», - заявила она.
По словам главы ЕК, новые меры могут затронуть до 70% банковского сектора России. Евросоюз намерен ограничить стране доступ к технологиям, в том числе к полупроводникам, и ввести визовые ограничения. Они коснутся дипломатов, связанных с ними групп и бизнесменов.