Новый пакет санкций ЕС ударит по нефтяному рынку России 4 25.02.2022, 7:34

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Урсула фон дер Ляйен

Фото: Bloomberg

Новые меры также затронут до 70% банковского сектора РФ.

Второй пакет санкций Евросоюза включает в себя ограничения в отношении нефтяного рынка России. Кроме того ЕС введет запрет на продажу самолетов и техники российским авиакомпаниям.

Об этом сообщает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

Second, we target the energy sector, a key economic area which especially benefits the Russian state.

⁰Our export ban will hit the oil sector by making it impossible for Russia to upgrade its refineries.

⁰Third: we ban the sale of aircrafts and equipment to Russian airlines. pic.twitter.com/QyacAz85it — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 25, 2022

Санкции ударят по нефтяному сектору, поскольку из-за них "Россия не сможет модернизировать свои нефтеперерабатывающие заводы".

«Мы нацелены на энергетический сектор, ключевую область экономики, которая особенно выгодна российскому государству», - заявила она.

По словам главы ЕК, новые меры могут затронуть до 70% банковского сектора России. Евросоюз намерен ограничить стране доступ к технологиям, в том числе к полупроводникам, и ввести визовые ограничения. Они коснутся дипломатов, связанных с ними групп и бизнесменов.

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