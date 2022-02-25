Украинцы уничтожили технику оккупантов РФ на улицах Конотопа 25.02.2022, 7:58

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Фотофакт.

Военная техника Российской Федерации уничтожена в городе Конотоп (Сумская область). Соответствующие кадры появились на странице мэра города Артема Семенихина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Конотопа.

В ночь на 25 февраля за Конотоп прошли бои. Оккупанты окружили город, но украинские военные отбили атаку.

В результате боев на улицах мирного городка остались остатки уничтоженной техники России.

"Еще подборка уничтоженной техники кафиров на улицах Конотопа", - написал мэр города и выложил фото и видео.

На фото отчетливо видно, какой стране принадлежит техника и сухпайки.

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