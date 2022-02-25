Российские танки, идущие на Киев, остановили возле Иванкова1
- 25.02.2022, 8:02
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Украинские военные взорвали мост, чтобы остановить колонну РФ.
Российские танки, идущие на Киев, остановили возле Иванкова
В сторону Киева двигаются российские танки, но украинские силы остановили колонну возле Иванкова, взорвав мост.
Об этом сообщают источники УП в Генштабе ВСУ, передает zn.ua.
"Завязался бой. Украинские силы взорвали мост, чтобы остановить колонну РФ", - говорится в сообщении.
Иванков находится в половине пути от границы до Киева. После него открывается возможность наступать на Киев через Вышгород.