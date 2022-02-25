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Российские танки, идущие на Киев, остановили возле Иванкова

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  • 25.02.2022, 8:02
  • 10,424
Российские танки, идущие на Киев, остановили возле Иванкова

Украинские военные взорвали мост, чтобы остановить колонну РФ.

Российские танки, идущие на Киев, остановили возле Иванкова

В сторону Киева двигаются российские танки, но украинские силы остановили колонну возле Иванкова, взорвав мост.

Об этом сообщают источники УП в Генштабе ВСУ, передает zn.ua.

"Завязался бой. Украинские силы взорвали мост, чтобы остановить колонну РФ", - говорится в сообщении.

Иванков находится в половине пути от границы до Киева. После него открывается возможность наступать на Киев через Вышгород.

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