Нацбанк Украины запретил банкам операции с белорусскими и российскими рублями

Нацбанк Украины запретил банкам операции с белорусскими и российскими рублями1
- 25.02.2022, 8:03
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Счета будут заморожены.
Национальным банком Украины (НБУ) было принято решение о запрете уполномоченными учреждениями совершать любые валютные операции с российскими и белорусскими рублями.
Об этом сообщается на сайте Нацбанка.
В сообщении, в частности, говорится, что документ об изменениях был подписан в четверг, 24 февраля, правлением банка.
Таким образом всем юридическими или физическими лицами, имеющими местонахождение в РФ или в Беларуси будет отказано в услугах, а счета заморожены.