Нацбанк Украины запретил банкам операции с белорусскими и российскими рублями 1 25.02.2022, 8:03

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Счета будут заморожены.

Национальным банком Украины (НБУ) было принято решение о запрете уполномоченными учреждениями совершать любые валютные операции с российскими и белорусскими рублями.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

В сообщении, в частности, говорится, что документ об изменениях был подписан в четверг, 24 февраля, правлением банка.

Таким образом всем юридическими или физическими лицами, имеющими местонахождение в РФ или в Беларуси будет отказано в услугах, а счета заморожены.

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