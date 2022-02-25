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Нацбанк Украины запретил банкам операции с белорусскими и российскими рублями

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  • 25.02.2022, 8:03
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Нацбанк Украины запретил банкам операции с белорусскими и российскими рублями

Счета будут заморожены.

Национальным банком Украины (НБУ) было принято решение о запрете уполномоченными учреждениями совершать любые валютные операции с российскими и белорусскими рублями.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

В сообщении, в частности, говорится, что документ об изменениях был подписан в четверг, 24 февраля, правлением банка.

Таким образом всем юридическими или физическими лицами, имеющими местонахождение в РФ или в Беларуси будет отказано в услугах, а счета заморожены.

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