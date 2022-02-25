Конгресс США хочет исключить Россию из Совбеза ООН 10 25.02.2022, 8:20

8,844

Резолюция призывает предпринять немедленные процедурные действия.

Члены Палаты представителей Конгресса США рассматривают резолюцию, которая призывает исключить Россию из Совета безопасности ООН, сообщает Axios.

Резолюция, копия которой была получена Axios, призывает ООН «предпринять немедленные процедурные действия» для внесения поправок в статью 23 своего устава, чтобы исключить Россию из числа постоянных членов Совета Безопасности.

В документе говорится, что вторжение России в Украину и поддержка самопровозглашенных республик «представляют прямую угрозу международному миру и безопасности» и «противоречат ее обязанностям и обязательствам как постоянного члена Совета Безопасности ООН».

В то же время издание отмечает, что осуществить исключение России из Совбеза ООН невозможно.

Согласно уставу ООН, все постоянные члены Совета Безопасности должны подписывать любые поправки, что дает России возможность блокировать такой шаг.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».