Министр Хренин, бизнесмен Зайцев, Synesis: кто в Беларуси попал под санкции США из-за войны с Украиной 1 25.02.2022, 8:41

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Санкции затрагивают предприятия оборонного сектора и финансовые учреждения.

США ввели санкции в отношении 24 физических и юридических лиц из Беларуси из-за российского вторжения в Украину, сообщается на сайте Министерства финансов США.

Санкции затрагивают предприятия оборонного сектора и финансовые учреждения — два сектора белорусской экономики, которые тесно связаны с Россией.

Кто попал под санкции?

Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк»,

Банк «Дабрабыт»,

ООО «БЕЛИНВЕСТ-инжиниринг»,

ЗАО «Белбизнеслизинг»

Минский завод колесных тягачей (МЗКТ),

Государственный военно-промышленный комитет,

«БЕЛСПЕЦВНЕШТЕХНИКА»,

ОАО «КБ «Радар», управляющая компании холдинга «Системы радиолокации»,

ОАО «558 авиационный ремонтный завод»,

ОАО «Интеграл»,

ООО «Оборонные инициативы»,

УП «Минотор-Сервис»,

НПООО «ОКБ ТСП»,

Компания «Synesis»,

ООО «24×7 Паноптес»,

Из физических лиц:

Министр обороны Виктор Хренин,

Госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович,

Председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус,

Зампредседателя Госкомвоенпрома Вячеслав Россолай,

Владелец «Синезис» Александр Шатров,

Бизнесмен Александр Зайцев из окружения Лукашенко,

Гендиректор МЗКТ Алексей Римашевский,

Замгендиректора МЗКТ Александр Ветеневич.

Кроме этого, санкции, которые США ввели против российских банков «ВТБ», «Сбербанк» и «ВЭБ» задели и их белорусских «дочек» — «Банк ВТБ Беларусь», «БПС-Сбербанк» и «БелВЭБ».

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