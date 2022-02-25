Владимир Зеленский: На большинстве направлений врага остановили 4 25.02.2022, 8:49

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Владимир Зеленский

Украинцы показывают настоящий героизм.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля записал новое видеообращение о текущей ситуации в Украине, оно опубликовано на странице Офиса президента в Facebook.

Он отметил, что в 4.00 российские силы продолжили наносить ракетные удары по территории Украины.

"Они говорят, что гражданские объекты для них не мишень. Это ложь. На самом деле они не различают, в каких районах действовать. Под российским ударом, как и вчера, все равно находятся военные и гражданские. Цель этой атаки – давление. Давление на вас, граждане Украины, и давление на все наше общество. Я подчеркиваю: не просто на власть, на всех украинцев. И сегодня – еще больше, чем вчера", – сказал Зеленский.

Он считает, что оккупанты атакуют из расчета, "что наши силы устанут, но мы не устали".

"Наши ребята и девушки – все защитники Украины – не дали врагу реализовать оперативный замысел вторжения в первый день. Украинцы показывают настоящий героизм. На большинстве направлений врага остановили. Идут бои", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что силы противовоздушной обороны Украины защищают украинское небо "настолько, насколько это возможно".

Президент вспомнил утреннюю ракетную атаку на Киев. Летательный аппарат сбила украинская система ПВО, но ее обломки упали на жилой дом, в результате чего он загорелся.

"Ужасные взрывы в утреннем небе над Киевом, бомбардировки, попадания в жилой дом, пожар – все это напоминает первое такое же нападение на нашу столицу, которое произошло в 1941 году", – отметил президент.

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