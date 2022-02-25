Оккупанты построили новый мост через Припять для атаки из Беларуси на ЧАЭС 14 25.02.2022, 9:12

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Спутник показал, как по нему в Украину движется техника.

Новые спутниковые снимки, предоставленные компанией Capella Space, свидетельствуют о появлении на реке Припять понтонного моста, по которому движется техника.

Об этом сообщает CNN, пишет pravda.com.ua.

Снимки сделали около 10 часов вечера по киевскому времени в четверг 24 февраля.

Это место расположено в зоне отчуждения на территории белорусского Полесского государственного радиационно-экологического заповедника.

В около 1,5 км от понтонного моста, у заброшенного белорусского села Довгляды, скопились десятки единиц техники.

Дорога с этого места, пересекая госграницу с Украиной, ведет к Чернобыльской АЭС.

CNN со своей стороны отмечает, что этот мост впервые был замечен еще 15 февраля.

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