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Зеленский – россиянам на протестах: Мы вас видим, боритесь за нас

  • 25.02.2022, 9:17
  • 2,914
Зеленский – россиянам на протестах: Мы вас видим, боритесь за нас
Владимир Зеленский

Президент Украины обратился к смелым гражданам РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил россиянам, которые в России выходят на протесты, что Украина это видит, и их протесты значат, что они нас услышали и начали нам верить.

Об этом говорится в видеообращении Зеленского.

Президент Украины обратился и к россиянам на русском языке: "Всем гражданам России, которые выходят на протест, хочу сказать: мы вас видим. Это значит, вы нас услышали, вы нам начинаете верить. Боритесь за нас, боритесь против войны".

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