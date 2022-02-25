Зеленский – россиянам на протестах: Мы вас видим, боритесь за нас
- 25.02.2022, 9:17
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Президент Украины обратился к смелым гражданам РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил россиянам, которые в России выходят на протесты, что Украина это видит, и их протесты значат, что они нас услышали и начали нам верить.
Об этом говорится в видеообращении Зеленского.
Президент Украины обратился и к россиянам на русском языке: "Всем гражданам России, которые выходят на протест, хочу сказать: мы вас видим. Это значит, вы нас услышали, вы нам начинаете верить. Боритесь за нас, боритесь против войны".