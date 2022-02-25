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Украинские войска отбросили российских оккупантов от Чернигова

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  • 25.02.2022, 9:32
  • 7,102
Украинские войска отбросили российских оккупантов от Чернигова

Захвачена вражеская техника и документы россиян с личными данными.

На черниговском направлении и непосредственно на подходе к Чернигову украинским военным удалось удержать оборону и отразить прорыв российских войск. Вражеская техника была вынуждена отступить из Чернигова в направлении Седнева и из Городни в Семеновку.

Об этом сообщается на Facebook-странице Министерства обороны Украины, передает zn.ua.

Отмечается, что в ходе боевых действий украинские бойцы захватили "вражеские трофеи" в виде техники и документов по личным данным россиян.

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