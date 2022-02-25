Украинские войска отбросили российских оккупантов от Чернигова

Украинские войска отбросили российских оккупантов от Чернигова2
- 25.02.2022, 9:32
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Захвачена вражеская техника и документы россиян с личными данными.
На черниговском направлении и непосредственно на подходе к Чернигову украинским военным удалось удержать оборону и отразить прорыв российских войск. Вражеская техника была вынуждена отступить из Чернигова в направлении Седнева и из Городни в Семеновку.
Об этом сообщается на Facebook-странице Министерства обороны Украины, передает zn.ua.
Отмечается, что в ходе боевых действий украинские бойцы захватили "вражеские трофеи" в виде техники и документов по личным данным россиян.